Никола Минчев за Скопие: Конституционните промени и добросъседските отношения не са нови условия

Конституционните промени и добросъседските отношения не са нови условия, а вече част от преговорната рамка. Това каза българският евродепутат от ПП-ДБ Никола Минчев по време на дискусията за европейската интеграция на Западните Балкани и в контекста на обвиненията на Скопие, че България поставя нови и нови условия. Той е категоричен, че България е готова да подкрепя европейската интеграция на Северна Македония, но този процес изисква взаимно уважение

"Защитата на правата на гражданите, самоопределящи се като българи, е въпрос на европейски ценности и върховенство на правото и по тази тема компромиси не може да има", подчерта Минчев.

Тревожните сигнали

Според него обаче не може да пренебрегваме тревожните сигнали.

Минчев даде пример с вчерашните палежи на два български дипломатически автомобила в Скопие.

"Вчерашният палеж на автомобили показва колко е важно институциите последователно да противодействат на всяка форма на омраза и насилие", добави още той.

Припомняме, че вчера неизвестно лице подпалило превозни средства, принадлежащи на българското посолство в центъра на Скопие. Според първоначалната информация, нападателят е залял изглежда със запалима течност и е подпалил автомобил Suzuki Vitara, след което огънят се е разпространил и върху друг автомобил, паркиран наблизо. ОЩЕ: "Години насаждана омраза": Ивайло Вълчев иска Европа да осъди античовешката идеология на македонизма