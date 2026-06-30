Арсенал също развърза кесията: Чупи рекорда за най-скъп футболист за новата перла на Англия

Въпреки че големите световни футболни звезди са заети с участието си на Мондиал 2026, някои от тях нямат почивка и от трансферния пазар. Големите отбори като Арсенал се грижат някои звезди да мислят както за предсатвянето си на Световното първенство, така и за следващата си клубна дестинация. Такъв е случаят с Морган Роджърс, който едновременно се превръща във все по-основен играч за Англия и може да премине на "Емирейтс" за 130 милиона паунда.

Астън Вила иска рекордна сума на Арсенал за Морган Роджърс

Морган Роджърс се превърна в голямата звезда на Астън Вила, като може да играе както зад гърба на централния нападател, така и по крилото. През последните години Микел Артета показа, че много обича да разполага с футболисти, които са мултифункционални. Но ако Арсенал иска да привлече Морган Роджърс, ще трябва да счупи рекорда за най-скъп трансфер в историята на Висшата лига. В момента той е на името на Александър Исак, за когото Ливърпул даде 125 милиона паунда на Нюкасъл през лятото на 2025 г. Според "Mirror", от Астън Вила ще искат 130 милиона за услугите на Морган Роджърс.

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Ман Сити косвено е вдигнал цената на Роджърс

Спред медиите на Острова, цената на Роджърс е била вдигната допълнително от сумата, която Манчестър Сити плати на Нотингам форест за Елиът Андерсън само преди дни - 116 милиона паунда. Освен това, "виланите" ще трявба да дадат и 20% от трансферната сума на предишния клуб на младия англичанин - Мидълсбро. През миналия сезон Морган Роджърс записа 55 мача във всички турнири за Астън Вила, като вкара 14 гола и даде 12 асистенции. На Световното първенство той взе участие във всички мачове на Англия, като в последния беше титуляр.

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