Байерн Мюнхен елиминира РБ Лайпциг от Купата на Германия с бързи голове

Байерн Мюнхен постигна успех с 2:0 над РБ Лайпциг

Още в четвъртата минута гол на Баумгартнер бе отменен заради засада. Малко по-късно стражът на РБ Лайпциг парира шут на Кейн. Получиха се рикошети, а накрая бранител изчисти от голлинията. Не след дълго отново се получи суматоха в наказателното поле, завършило с неточен изстрел на Диас. В средата на полувремето акробатично изпълнение на Кейн излезе в аут.

В 37-ата минута Мануел Нойер блесна със спасяване при изстрел на Раум. Колегата вратар Маартен Вандервоорд отговори с намеси, за да спре Павлович и Кейн. В 58-ата минута Гнабри стреля от движение, но противниковият страж изби. 180 секунди по-късно Ромуло уцели греда. Получи се контраатака. Станишич бе фаулиран за дузпа, реализирана от Кейн за 1:0.

В 68-ата минута Олисе асистира на Диас, който удвои преднината на тима си. Четвърт час преди да изтече редовното време Олисе изтърва добра възможност.