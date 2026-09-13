Реал Мадрид се върна на пътя на победата с разгром над традиционно труден съперник

След като през миналата седмица Реал Мадрид допусна изненадваща загуба от Реал Бетис с 0:1 при гостуването си в четвъртия кръг на испанската Ла Лига, сега "кралете" се завърнаха на пътя на победата. "Белите" разгромиха Райо Валекано с 4:1, като "валеканос" са традиционно труден съперник за Реал Мадрид през последните години. В последните 5 мача между двата отбора в Ла Лига, те завършиха наравно в 3, а в останалите 2 "кралете" победиха с по 2:1.

Реал Мадрид вкара 3 гола през първото полувреме

Още през първото полувреме Реал Мадрид заигра на много високи обороти. "Кралете" владееха топката през почти 70% от времето и отправиха цели 12 удара. Първият гол за тях дойде в 14-ата минута, когато Килиан Мбапе се разписа от дузпа. Само 3 минути по-късно Алваро Карерас удвои преднината на "белите", като именно Мбапе подаде на испанеца. След кратко за стандартите на срещата затишие, в 35-ата минута Джуд Белингам отбеляза за 3:0. Така англичанинът сложи край на ключовите събития за първата част.

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Мбапе вкра втори гол

В началото на второто полувреме Райо Валекано показа защо затруднява Реал Мадрид през последните години. Гостите въенаха един гол в 51-вата минута, но след това "кралете" не допуснаха големи опасности пред вратата си. Те завършиха мача с над 50% владение на топката. И когато изглеждаше, че възпитаниците на Жозе Моуриньо са убили мача, стигнаха до още един гол, за да направят победата си още по-категорична. Килиан Мбапе вкара втория си гол за вечерта и оформи крайното 4:2 в полза на Реал Мадрид.

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