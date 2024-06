Байерн подля вода на Анри, баварците не пускат нападател на Игрите в Париж

Преди седмица Анри обяви разширения състав на олимпийския отбор на Франция, който ще участва на Игрите в Париж. Сред избраниците му попадна 19-годишния нападател на Байерн Матис Тел. Шефовете на баварците обаче отказват да пуснат офанзивния футболист на Олимпийските игри, тъй като новият треньор на отбора Венсан Компани иска да разчита на 100 процента на младока в предсезонната подготовка.

Bayern have informed the French federation that they will not release Mathys Tel for the Olympics. Thierry Henry had called up Tel to the provisional squad and said that he had the green light from Bayern, but a final decision had not been made back then. In the end, Bayern… pic.twitter.com/QJkiKbqmci

