Байерн продава една от големите си звезди, пет гранда наддават

Кимих има договор с Байерн до лятото на 2025 година. За момента двете страни не са стартирали преговори за удължаване на споразумението. Това означава, че ако не подпише нов контракт, халфът ще може да преговаря с всеки един друг тим от 1 януари 2025-та и да премине там без пари. Шефовете на баварците не искат да изпуснат Кимих като свободен агент и затова са склонни да го продадат. Самият той също е готов да потърси ново предизвикателство.

