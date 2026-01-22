Войната в Украйна:

Барса потрепери и даде свидна жертва, но се измъкна от гаф! Кейн избухна за 3 минути

22 януари 2026
Барселона постигна важен успех с 4:2 над Славия Прага в двубой от предпоследния седми кръг в основната схема на Шампионската лига. На "Фортуна Арена" Васил Кушей изведе домакините напред в резултата в десетата минута. Каталунският гранд осъществи пълен обрат до 42-рата минута благодарение на две попадения на Фермин Лопес. 120 секунди по-късно Роберт Левандовски си вкара куриозен автогол. В началото на втората част попадение на Френки де Йонг беше отменено заради засада.

В 63-тата минута появилият се от скамейката Дани Олмо върна преднината "лос кулес". Той замени контузилия се Педри, което е лошата новина за Ханзи Флик. В 71-вата минута Левандовски се реваншира за гафа по-рано с гол за 4:2. Барса се намира на девето място с 13 точки. Славия Прага заема 34-тата позиция само с 3 пункта. 

Междувременно Байерн Мюнхен надви с 2:0 на Роял Юнион СЖ. Хари Кейн откри за германците в 52-рата минута, а само 180 секунди по-късно удвои от дузпа. По-късно капитанът на Англия пропусна от бялата точка. В 63-тата минута Ким Мин-Жае бе изгонен заради втори жълт картон. Баварците имат 18 точки, които им отреждат второ място. Белгийците са 31-ви с 6 пункта.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Барселона Шампионска лига Хари Кейн Славия Прага
