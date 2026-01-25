Барса се развихри за 20 минути срещу последния и си върна върха в Ла Лига, шедьовър на Ямал

Барселона разгроми с 3:0 Овиедо в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига. На "Камп Ноу" каталунският гранд почти проспа първото полувреме, но компенсира след почивката. В период от 20 минути момчетата на Ханзи Флик се разписаха три пъти. Дани Олмо зададе тон на головото шоу в началото на втората част. 5 минути по-късно Рафиня удвои. Около четвърт час преди да изтече редовното време Ламин Ямал сложи точка на спора с шедьовър. Барса събра 52 точки, дръпна с 1 пред Реал Мадрид и си върна върха.

Барса разгроми Овиедо

Преди началото домакините показаха трофея от Суперкупата на Испания, който спечелиха по-рано този месец. Срещата стартира в спокойно темпо. В първите 20 минути дори гостите изглеждаха по-опасният тим. Едва след това каталунците вдигнаха оборотите. Шанс имаше и пред Жоан Гарсия, а полувремето завърши с хубаво воле на Рафиня.

V I C T O R Y pic.twitter.com/XiYVDzV9Ym — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2026

След почивката "лос кулес" се развихри. От 52-рата до 73-тата минута момчетата на Ханзи Флик материализираха три от своите положения. Първо Олмо откри резултата с хубав изстрел по земя. Малко по-късно Рафиня се възползва от подарък на Давид Костас, за да удвои преднината на Барса. В 73-тата минута и Ламин Ямал попадна под светлината на прожекторите. Испанският суперталант засече центриране на Олмо с нещо между странична и задна ножица, което се превърна във фантастично попадение.

