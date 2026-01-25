Лайфстайл:

Барса се развихри за 20 минути срещу последния и си върна върха в Ла Лига, шедьовър на Ямал

25 януари 2026, 19:16 часа 658 прочитания 0 коментара
Барса се развихри за 20 минути срещу последния и си върна върха в Ла Лига, шедьовър на Ямал

Барселона разгроми с 3:0 Овиедо в двубой от 21-вия кръг на Ла Лига. На "Камп Ноу" каталунският гранд почти проспа първото полувреме, но компенсира след почивката. В период от 20 минути момчетата на Ханзи Флик се разписаха три пъти. Дани Олмо зададе тон на головото шоу в началото на втората част. 5 минути по-късно Рафиня удвои. Около четвърт час преди да изтече редовното време Ламин Ямал сложи точка на спора с шедьовър. Барса събра 52 точки, дръпна с 1 пред Реал Мадрид и си върна върха.

Барса разгроми Овиедо

Преди началото домакините показаха трофея от Суперкупата на Испания, който спечелиха по-рано този месец. Срещата стартира в спокойно темпо. В първите 20 минути дори гостите изглеждаха по-опасният тим. Едва след това каталунците вдигнаха оборотите. Шанс имаше и пред Жоан Гарсия, а полувремето завърши с хубаво воле на Рафиня.

След почивката "лос кулес" се развихри. От 52-рата до 73-тата минута момчетата на Ханзи Флик материализираха три от своите положения. Първо Олмо откри резултата с хубав изстрел по земя. Малко по-късно Рафиня се възползва от подарък на Давид Костас, за да удвои преднината на Барса. В 73-тата минута и Ламин Ямал попадна под светлината на прожекторите. Испанският суперталант засече центриране на Олмо с нещо между странична и задна ножица, което се превърна във фантастично попадение.

ОЩЕ: Лоши новини за Барселона: Разкриха колко време ще отсъства Педри

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Ла лига Реал Овиедо
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес