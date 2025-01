Барселона и още три гранда спорят за подписа на нежелан в Манчестър Юнайтед

Ненужният в Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд е желан от четири от най-звездните европейски отбори. Авторитетният журналист Фабрицио Романи разкри, че Барселона, Ювентус, Милан и Борусия Дортмунд се конкурират за подписа на 27-годишния нападател, който търси ново начало на кариерата си отвъд "Олд Трафорд".

По последна информация на "Sport", Барселона се интересува от януарска сделка за Рашфорд, след като клубът спази правилото на Ла Лига, което му ще му позволи да се подсили през зимния трансферен прозорец. Твърди се, че каталунците са набелязали английската звезда и се надяват да го вземат под наем до края на сезона. Остава да се види дали Юнайтед би бил склонен да се съгласи на подобна сделка, на фона на интереса от страна на Милан, Юве и Дортмунд.

🚨 BREAKING: Barcelona will go 'all-in' for Marcus Rashford.



The club will push to sign him on loan until the end of the season. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👀



