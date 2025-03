Барселона с голям подвиг в Шампионска лига, "пенсионер" блести за каталунците

Барселона постигна минимален успех с 1:0 над Бенфика при визитата си на „Да Луш“ в Лисабон в първия осминафинален двубой от Шампионска лига. Каталунците играха с човек по-малко от 22-рата минута, когато Пау Кубарси бе изгонен с директен червен картон, но въпреки това стигнаха до победата. Единственото попадение в срещата реализира Рафиня в 61-вата минута. Вратарят Войчех Шчесни блесна с много важни спасявания за "блаугранас".

Полският вратар започна с намесите още в първата минута, когато изби шут на Керем Актюркоолу. Гостите отвърнаха моментално с неточен изстрел на Олмо. Малко по-късно Анатолий Трубин блесна с тройно спасяване и спря последователно Де Йонг, Левандовски и Ямал. В средата на полувремето Кубарси спря с нарушение, излизащия сам срещу Войчех Шчесни Вангелис Павлидис, за което бе изгонен.

🔵🔴🥶 Raphinha scores his 25th goal of the season for Barcelona, crucial one in UCL! 🇧🇷 43 G/A in 40 games in all competitions. pic.twitter.com/7y8Rqx0Z5J

До почивката стражът на Барса се отличи с решителни намеси при опити на Кьокчю и Актюркоолу. В началото на втората част Шчесни пак попадна под светлината на прожекторите с феноменалния си рефлекс. Неговите усилия определено си костваха, защото в 61-вата минута Рафиня матира Трубин с хубав изстрел от дистанция.

Бенфика опита да изравни, но това изглеждаше невъзможно при днешното представяне на Войчех Шчесни. В 82-рата минута португалският отбор първоначално получи дузпа. Страничният съдия обаче вдигна флага за засада, а ВАР потвърди. Така 11-метров наказателен удар нямаше. До последния съдийски сигнал завърналият се от пенсия Шчесни запази суха мрежа.

MOTM PERFORMANCE FROM WOJCIECH SZCZESNY TO LIFT BARCELONA TO A HUGE AWAY WIN DOWN A MAN! 💥



From being retired from football in October, to putting together star performances in the Champions League.



Incredible ✨ pic.twitter.com/QNx6Zzx4Ci