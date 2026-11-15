Тревога в лагера на Ювентус: Възстановяването на ключов играч се усложни и крие неприятна изненада

Ювентус може да остане без една от големите си звезди до началото на 2027 г. Възстановяването на Кенан Йълдъз се бави и завръщането му на терена може да се отложи за след зимната пауза, съобщава торинският вестник "Ла Стампа". Турският национал се контузи още по време на първия кръг на Серия А през сезон 2026/27. Впоследствие стана ясно, че футболистът е с фрактура и ще се нуждае от операция. Първоначалните прогнози бяха за отсъствие от около два до три месеца.

Кенан Йълдъз пропусна 19 мача за Ювентус и Турция

От началото на възстановяването си Йълдъз е пропуснал общо 19 срещи на клубно и национално ниво. От тях 10 са в Серия А, четири в Лига Европа и пет с екипа на Турция в Лигата на нациите. Самият футболист наскоро заяви, че очаква да се завърне през декември. Според други информации в Италия целта е той да бъде на разположение за домакинството на Монца на 14 декември.

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В случай, че Йълдъз не успее да се възстанови навреме за двубоя с Рома, следващата възможност за завръщането му ще бъде на 3 януари 2027 г. срещу Болоня. Така периодът на отсъствие на младия футболист може да се окаже значително по-дълъг от първоначално очакваното, което би било сериозен удар за състава на "бианконерите".

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