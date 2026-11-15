Ерлинг Холанд наруши мълчанието за финансовия скандал в Манчестър Сити

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд проговори за пръв път за продължаващите финансови процедури срещу клуба. Холанд бе категоричен, че това е правен въпрос и неговия фокус остава върху представяне му на терена, а не в съдебната зала. Той акцентира върху факта, че нарушенията на “гражданите” датират далеч преди неговото присъединяване към клуба.

Ерлинг Холанд се дистанцира от финансовата сага около Манчестър Сити

„Това е въпрос, на който ми е трудно да отговоря. Това е правен спор", започна Халанд. „Това е само между 2009 и 2018 година, така че… 2009 година, мисля, че играех за Брюне през 2010, 2011, 2012 и 2013 година. Да продължаваме ли?“

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„Това се разглежда пред комисия. Трябва ли да отговоря на това? Не знам. Малко е трудно да се отговори, когато всъщност не знам много за това", каза още той.

„Аз съм фокусиран върху представянето си за Манчестър Сити, клуб, с който подписах петгодишен договор през 2022 година и деветгодишен и половина договор в края на 2024 година.“

Манчестър Сити бе признат за виновен за нарушаване на финансовите правила по всички обвинения, без едно. В центъра на обвиненията са собствениците на клуба, които поеха "гражданите" през 2008 година.

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