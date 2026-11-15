Прогноза за времето - 16 ноември 2026 г. (понеделник)

В първия ден на новата седмица температурите ще се повишат. Прогнозата предвижда минималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София - около 4 градуса, а максималните – между 9 и 14 градуса, в София - около 10. Такава е прогнозата за времето за понеделник, 16 ноември 2026 г., на дежурния синоптик Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Мъгли в равнините

В сутрешните часове в понеделник на места в равнините ще бъде мъгливо. Преди обяд по-съществени временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в югоизточните райони. ОЩЕ: Как разхищението на храна задълбочава климатичните проблеми?

Къде ще духа вятър?

В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, в Източна – ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента.

Времето в планините

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове често ще са в облачния слой. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.

Времето по морето

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg