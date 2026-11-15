Войната в Иран:

Прогноза за времето - 16 ноември 2026 г. (понеделник)

15 ноември 2026, 20:01 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 16 ноември 2026 г. (понеделник)

В първия ден на новата седмица температурите ще се повишат. Прогнозата предвижда минималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София - около 4 градуса, а максималните – между 9 и 14 градуса, в София - около 10. Такава е прогнозата за времето за понеделник, 16 ноември 2026 г., на дежурния синоптик Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Мъгли в равнините

В сутрешните часове в понеделник на места в равнините ще бъде мъгливо. Преди обяд по-съществени временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в югоизточните райони. ОЩЕ: Как разхищението на храна задълбочава климатичните проблеми?

Къде ще духа вятър?

В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, в Източна – ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента. 

Времето в планините

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове често ще са в облачния слой. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.

Времето по морето

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
есен прогноза за времето времето
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес