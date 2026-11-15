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Маурисио Почетино включи жена в щаба на Манчестър Юнайтед за първи път в историята

15 ноември 2026, 16:33 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Маурисио Почетино включи жена в щаба на Манчестър Юнайтед за първи път в историята

Промените в Манчестър Юнайтед не спират. "Червените дяволи" ще приветстват в екипа си още пет специалиста, които да помагат на Маурисио Почетино. Сред тях е и испанката Силвия Туя Виняс. Тя ще бъде първата жена в над стогодишната история на Манчестър Юнайтед, която ще работи като част от първия отбор.

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Специалистите, които се присъединяват към технически щаб на клуба са помощник-треньорът Хесус Перес, Мигел Д'Агостино, треньорът на вратарите Тони Хименес и Себастиано Почетино, син на треньора и специалист по спортни науки. Те работят рамо до рамо с Почетино през последните години и ще продължат съвместната си дейност в Манчестър Юнайтед от 18 ноември, а първият им тест предстои срещу Ливърпул на 22 ноември.

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Манчестър Юнайтед

Силвия Туя Виняс има богат опит в испанската женска елитна лига. Tя отговаряше за физическата подготовка на женския отбор на Леванте. Специалистката познава отлично изискванията за кондиционна подготовка на играчи на най-високо ниво. През октомври 2024 г. тя се присъединява към техническия щаб на националния отбор на Съединените щати.

Назначението на специалистите идва в момент на криза за "червените дяволи". Те се намира в най-тежката си позиция за последните 40 години, като успяха да запишат само една победа от десет мача във Висшата лига и се намират в зоната на изпадащите. 

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Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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