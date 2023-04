Бензема излезе четвърти в Ла Лига при успех на Реал над Алмерия (ВИДЕО)

Реал Мадрид изигра много силно първо полувреме, като поведе с 3:0 до 42-ата минута след три попадения на Карим Бензема, като последният му гол падна след точно изпълнена дузпа. В първата минута на даденото от съдията продължение Винисиус Маркес върна едно попадение за Алмерия.

В самото начало на втората част Родриго направи резултата 4:1, а в средата на полувремето Лукас Робертоне успя да реализира почетното попадение за гостите. След успеха си Реал Мадрид събра 68 точки и продължава да бъде на втора позиция в първенството – на 8 зад Барселона, които обаче са с мач по-малко. Алмерия пък са 16-то с 33.

Karim Benzema is now the fourth-highest scorer in La Liga history 💪 pic.twitter.com/codNCmUYE1