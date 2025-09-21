Войната в Украйна:

Драма на "Емирейтс" между Арсенал и Сити! Пеп и Артета не се надлъгаха във Висшата лига

21 септември 2025, 20:38 часа 203 прочитания 0 коментара
Драма на "Емирейтс" между Арсенал и Сити! Пеп и Артета не се надлъгаха във Висшата лига

Арсенал и Манчестър Сити завършиха 1:1 на “Емирейтс” в дербито от петия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд изведе "гражданите" напред в резултата в деветата минута. Отборът на Пеп Гуардиола предвкусваше успеха, но в третата минута от добавеното време Габриел Мартинели възстанови паритета с красиво попадение. Лондонският тим е с 10 точки на временната втора позиция, а грандът от Манчестър има 7 пункта на девето място.

Арсенал и Сити не се победиха

Срещата стартира във високо темпо. Сити се възползваха от скоростна контраатака, при която Тижани Райндерс асистира на Холанд за 0:1. Малко по-късно Рая се справи с изстрел на нидерландския халф. Едва в края на полувремето шут на Мадуеке бе избит, а Салиба не успя да се ориентира. В продължението Донарума спаси и опит на Мадуеке.

ОЩЕ: Ливърпул стори нещо уникално във Висшата лига - никой досега не го беше правил

В началото на втората част Субименди и Холанд опропастиха добри шансове. Тросар пък бе блокиран пред самата голлиния. В заключителната фаза Доку можеше да сложи точка на спора, но не намери целта. Възпитаниците на Микел Артета се бориха до последно, което се ознаменува с попадение. Страхотен пас на Еберечи Езе намери Габриел Мартинели зад защитата, а бразилецът прехвърли Донарума за 1:1.

Резултати от Висшата лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Борнемут - Нюкасъл 0:0

Съндърланд - Астън Вила 1:1

от събота:

Ливърпул - Евертън 2:1

Брайтън - Тотнъм 2:2

Бърнли - Нотингам Форест 1:1

Уест Хям - Кристъл Палас 1:2

Уулвърхямптън - Лийдс 1:3

Манчестър Юнайтед - Челси 2:1

Фулъм - Брентфорд 3:1

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Арсенал Висша лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес