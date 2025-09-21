Драма на "Емирейтс" между Арсенал и Сити! Пеп и Артета не се надлъгаха във Висшата лига

Арсенал и Манчестър Сити завършиха 1:1 на “Емирейтс” в дербито от петия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд изведе "гражданите" напред в резултата в деветата минута. Отборът на Пеп Гуардиола предвкусваше успеха, но в третата минута от добавеното време Габриел Мартинели възстанови паритета с красиво попадение. Лондонският тим е с 10 точки на временната втора позиция, а грандът от Манчестър има 7 пункта на девето място.

Арсенал и Сити не се победиха

Срещата стартира във високо темпо. Сити се възползваха от скоростна контраатака, при която Тижани Райндерс асистира на Холанд за 0:1. Малко по-късно Рая се справи с изстрел на нидерландския халф. Едва в края на полувремето шут на Мадуеке бе избит, а Салиба не успя да се ориентира. В продължението Донарума спаси и опит на Мадуеке.

ОЩЕ: Ливърпул стори нещо уникално във Висшата лига - никой досега не го беше правил

We fight until the end ✊ pic.twitter.com/hBnVaUmBFL — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2025

В началото на втората част Субименди и Холанд опропастиха добри шансове. Тросар пък бе блокиран пред самата голлиния. В заключителната фаза Доку можеше да сложи точка на спора, но не намери целта. Възпитаниците на Микел Артета се бориха до последно, което се ознаменува с попадение. Страхотен пас на Еберечи Езе намери Габриел Мартинели зад защитата, а бразилецът прехвърли Донарума за 1:1.

Резултати от Висшата лига

Борнемут - Нюкасъл 0:0

Съндърланд - Астън Вила 1:1

от събота:

Ливърпул - Евертън 2:1

Брайтън - Тотнъм 2:2

Бърнли - Нотингам Форест 1:1

Уест Хям - Кристъл Палас 1:2

Уулвърхямптън - Лийдс 1:3

Манчестър Юнайтед - Челси 2:1

Фулъм - Брентфорд 3:1