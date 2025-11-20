Ливърпул готви трансферен удар по Реал Мадрид - "червените" изкушават Винисиус

Ситуацията на Винисиус Жуниор в Реал Мадрид отново предизвиква шум на трансферния пазар, точно когато Ливърпул подготвя амбициозна стъпка за преустройство на атаката си за следващото лято, пише испанското издание Fichajes. Английският клуб обмисля да отправи оферта от близо 100 милиона евро, за да привлече бразилеца, в момент, в който отношенията му с треньора Шаби Алонсо не са в най-добро състояние.

Ливърпул преустройва атаката си с Винисиус

Винисиус преживява няколко бурни седмици. Крилото се намира в напрегната ситуация след няколко смени, които не бяха по вкуса му.. Тази ситуация е предизвикала интереса на Ливърпул, който обмисля ход за преобразуване на атаката си след потенциалното напускане на Мохамед Салах в посока саудитския футбол. Клубът от "Анфийлд" вярва, че неговата скорост и способност да разбалансира защитата на съперника биха паснали идеално на стила на игра, който се опитват да възродят.

Още: Звезда на Реал Мадрид призна: Ямал е по-добър от мен! Меси е най-великият в историята

Ливърпул иска да обгради бъдещата си звезда с Флориан Вирц и Александър Исак. Намерението е да се изгради динамична атакуваща линия със значителен потенциал за растеж - нещо, което ръководството счита за решаваща стъпка към повторно състезаване на най-високо ниво в Европа.

Договорът на Винисиус изтича през 2027 г., но преговорите за удължаването му не напредват така, както клубът се надяваше. Ливърпул следи отблизо ситуацията. Пазарните експерти посочват, че играчът проявява все по-голям интерес към възможността да играе в Премиър лийг. Този интерес привлече вниманието не само на Ливърпул, но и на Манчестър Сити и Челси, които го виждат като играч, способен да обърне мачове и да окаже незабавно влияние.

Още: Реал Мадрид планира размяна с Ливърпул - „кралете“ дават бразилец за трансферно разочарование на мърсисайдци