Бивш треньор на Барселона попиля легенда на каталунците

През миналия сезон Пари Сен Жермен победи Барселона на четвъртфиналите на Шампионска лига. Нещо повече, мениджърът на парижани Луис Енрике даде честното си мнение за това как е виждал каталунската страна под ръководството на тогавашния треньор Шави Ернандес.

Енрике има минало с Барселона, като едновременно е играл и управлявал клуба в периода от 2014 до 2017 г. Под негово ръководство каталунците спечелиха 9 трофея, между които и Шампионска лига. След триумфалния период на "Камп Ноу" той пое националния отбор на Испания, но година по-късно напусна поста поради лични причини. Година след това Енрике се завърна към футбола, а през 2023 г. застана начело на ПСЖ. Изглеждаше почти неизбежно, че при завръщането си, той ще се изправи срещу бившия си отбор.

Барселона успя да спечели първия мач на "Парк де Пренс" с 3:2, но ПСЖ обърна нещата във втората среща, като спечели с 4:1, за да премине покрай испанския гранд. Въпреки това преди двубоя не изглеждаше, че Луис Енрике е притеснен от предимството на бившия си клуб, като се има предвид как е разглеждал тактическия план на отбора под ръководството на Шави.

🗣️ Luis Enrique on Xavi's Barcelona:



"They were not a dominant team and they were not a good defensive team. There is no defensive quality. Ter Stegen has broken the record for long passes. They played like Eibar." pic.twitter.com/45AbWX33Cv