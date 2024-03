Бивша звезда на Реал, Сити и Милан влиза в затвора за 9 години

Както е известно, през 2017-та Робиньо бе признат за виновен от съда в Италия по обвиненията в групово изнасилване на албанка през януари 2013-та. Той получи присъда от 9 години затвор, а през 2022-ра Върховният съд на Италия потвърди наказанието. Бразилецът обаче избяга от страната и се върна в родината си с надеждата да избяга от правосъдието.

Former Brazilian star, Robinho has been sentenced to nine-year imprisonment in his homeland after being convicted of gang rape in Italy.



Italian authorities had in 2022 asked for the extradition of the 40-year-old football star, after he was found guilty 2017.



Brazil's Superior… pic.twitter.com/dzGXc9DE67