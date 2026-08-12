Една пчела може да спаси света на Сцена „Централни хали“

Може ли една пчела да спаси света? Отговорът идва на 15 август от 11:00 часа на Сцена „Централни хали“, където публиката ще се срещне с португалския артист Руй Ферейра, един от утвърдените съвременни творци в областта на клоунадата и физическия театър. Той пристига в България по покана на Театрална къща „Мариета и Марионета“, за да представи спектакъла „Полени“ с вход свободен.

С мотото „Една пчела може да спаси света“ представлението отвежда зрителите в невидимия свят на природата, където полените се носят като дихание и свързват цветята, насекомите и всичко, което расте. В центъра на историята е ексцентричен пазач на градина, чийто привидно подреден свят е разтърсен от неочаквана сила. Така нарушеното равновесие разкрива колко крехки, но жизненоважни са връзките в природата и как дори най-малките същества могат да променят съдбата на света.

Спектакълът кани публиката да се потопи във визуално, поетично и забавно преживяване, в което смехът отваря пространство за размисъл, а най-малките неща се оказват с най-голямо значение. Автор, създател и изпълнител на „Полени“ е Руй Ферейра – артист, режисьор и преподавател по клоунада и циркови изкуства с повече от две десетилетия международен професионален опит. През годините той представя творчеството си в повече от двадесет държави, сред които Португалия, Испания, Франция, Белгия и Италия.

Представлението „Полени“ е част от програмата на Международния фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Калуст Гюлбенкян“.

Повече за събитието: https://www.facebook.com/events/1401147718577378