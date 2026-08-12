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Байерн Мюнхен стартира преговори за бивша звезда на Лудогорец, гласят го за заместник на Хари Кейн

12 август 2026, 13:28 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Байерн Мюнхен стартира преговори за бивша звезда на Лудогорец, гласят го за заместник на Хари Кейн

Хегемонът в германския футбол Байерн Мюнхен е стартирал преговори за бивша звезда на Лудогорец. Става въпрос за бразилския национал Игор Тиаго, който в момента носи екипа на английския Брентфорд. Това съобщи спортният журналист Николо Шира, а информацията бе потвърдена и от изданието от Страната на кафето – „Globo“. На този етап баварците не са изпратили официална оферта за правата на 25-годишния централен нападател, но е много вероятно това да се случи в следващите седмици.

Байерн усилено търси нов нападател

В момента Байерн разполага единствено с Хари Кейн на позицията на централния нападател. Доскоро в тима бе и Николас Джаксън, но договорът с Челси за преотстъпването му изтече и той трябваше да се завърне в Лондон. Поради тази причина шефовете на баварците търсят футболист, който да бъде заместник на Кейн, когато английският национал не е на терена. Именно затова баварците са се насочили към Игор Тиаго.

Игор Тиаго е оценен на 65 милиона евро

Игор Тиаго изпрати страхотен сезон с екипа на Брентфорд. Той изигра общо 40 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с 25 попадения и една асистенция. Благодарение на добрите му изяви на Острова бразилецът получи повиквателна за националния отбор на родината си и дори участва със „селесао“ на изминалото Световно първенство, което се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Според авторитетния сайт „Transfermakrt“ цената на Игор Тиаго е 65 милиона евро.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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