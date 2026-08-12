Падението продължава: Световен шампион с Франция може да остане без клуб

Бъдещето на Пол Погба в Монако е под въпрос, след като той претърпя поредна контузия. Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед и Ювентус получи нова травма в лявото бедро по време на първия ден от тренировъчния лагер на тима в Англия. Световният шампион с Франция от Мондиал 2018 току-що се бе върнал към груповите тренировки след дълъг период на проблеми с дясното коляно. Погба е изиграл само едно полувреме за Монако през тази предсезонна подготовка.

Ръководството на Монако иска да прекрати договора на Погба

Според няколко източника, близки до случая, новата контузия показва, че Погба все още е далеч от нивото на физическа подготовка, необходимо за старта на сезона във френската лига. Сериозно се спекулира, че Монако е започнал преговори с представителите на 33-годишния халф за прекратяване на договора му, който изтича в края на новия сезон. След като изтърпя 18 месеца от четиригодишното си наказание за допинг, бившият френски национал изигра едва шест мача в Лига 1 през миналия сезон. От клуба веднъж опитаха да се разделят с Погба, но той успя да си спечели още време. Този път, изглежда, че няма да получи още един шанс. Очаква се Монако да изплати на играча останалата част от заплатата му до края на контракта.

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Погба започна кариерата си в Манчестър Юнайтед, преди тогавашният мениджър сър Алекс Фъргюсън да го освободи като свободен агент през 2012 година след спор с агента му. Ювентус се намеси за тогава 19-годишния футболист и с отбора той спечели четири поредни титли в Серия А и достигна финала на Шампионската лига, преди да се върне на "Олд Трафорд" през 2016 година срещу трансферна сума от 120 млн. долара, която по това време беше рекордна.

През 2022 година той се завърна в Ювентус отново като свободен агент, преди да бъде освободен през 2024 г. по време на наложеното му наказание за допинг. След като бе оневинен година по-късно, Монако се намеси, за да даде на родения в Сена е Марн играч първия му шанс да играе в професионалния футбол в родната си страна.

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