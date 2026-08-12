ПСЖ и Барселона се договориха за световен шампион

Трансферът на Феран Торес от Барселона в ПСЖ е почти завършен, като според италианския журналист Фабрицио Романо, световният шампион с Испания от Мондиал 2026 няма да тренира повече с каталунците. Той ще пропусне заниманията в следващите няколко дни, докато бъде завършен трансфера му в отбора от френската столица. Очаква се това да се случи след мача за Суперкупата на Европа, в който ПСЖ ще се изправи срещу Астън Вила.

Феран Торес вкара на финала на Световното

Феран Торес се присъедини към Барселона през зимата на 2022 г. срещу 55 милиона евро от Манчестър Сити. От тогава той изигра 207 мача за каталунците, в които вкара 65 гола и даде 23 аситенции. Нападателят спечели 3 пъти Ла Лига, веднъж Купата на Краля и 3 пъти Суперкупата на Испания с Барселона. Той попадна сред избраниците на Луис де ла Фуиенте както за Европейското първенство в Германия през 2024 г. и за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Испания спечели и двата трофея, като на Мондиал 2026 именно Торес вкара победния гол на финала срещу Аржентина.

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ПСЖ плаща 55 милиона евро на Барселона

Сега Феран Торес е на прага на трансфер в ПСЖ, като самият той поиска да продължи кариерата си при парижани. Личните му условия няма да бъдат проблем при преговорите, а според журналиста Санти Ауна Барселона и ПСЖ са се договорили и за трансферната сума на испанеца. Парижани ще платят на каталунците 55 милиона евро за Торес, като в тази сума влизат и бонуси.

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