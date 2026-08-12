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Стефано Сенси: "Важни са спортната злоба и желанието"

12 август 2026, 12:47 часа 731 прочитания 0 коментара

ЦСКА е само на крачка от гарантирано място в европейските клубни турнири. Ако отстрани Макаби Тел Авив в третия предварителен кръг на Лига Европа, то отборът си гарантира плейоф за влизане в основнаат фаза на турнира. Ако спечелят и плейофа, "червените" ще играят в Лига Европа, ако загубят - отиват в Лигата на конференциите. В първия мач от третия кръг ЦСКА победи Макаби с класическото 3:0. Сега пред двата отбора предстои реванш, а новото звездно попълнение на "червените" Стефано Сенси говори на пресконференцията преди срещата.

Стефано Сенси: "Най-важното е всички да имаме обща цел"

Ето какво каза Стефано Сенси: "Със сигурност в момента отборът е по-уверен. Победата, която постигнахме срещу Макаби, е израз точно на тази увереност. Времето и работата, която извършваме, е нещо фундаментално. Най-важното е всички да имаме обща цел и по този начин да постигаме израстване. Имаме преднина и не мога да скрия, че този резултат ни кара да мислим нещо по-различно. Утре ще бъде много важна тази спортна злоба и мисля, че трябва да бъдем интелигентни, когато топката е в нас. Важно ще бъде да отнесем у дома една победа. Най-важното в тези мачове е колко силно е желанието да напреднем".

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Стефано Сенси

"Видяхме публиката, която ни подкрепяше"

Бившият футболист на Интер говори и за отношението на феновете към него: "Без съмнение това ме кара да се радвам, както всеки футболист би го изпитал. Аз видях ентусиазъм в публиката към целия отбор, не само към мен. Видяхме публиката, която ни подкрепяше много силно по време на целия мач. Това ще бъде важно утре и трябва да се държим така, че да бъдем господари на терена, тъй като играем у дома. Съотборниците не ми искат съвети, защото това са мачове, за които всеки има индивидуална подготовка.

Човекът, който има много повече опит в тази стая, не съм аз, а треньорът. Така че той поставя стратегията, а ние я следваме. Отиваме на терена с намерението да победим. Мисля, че с неговия опит той ще съумее да ни изпрати на терена готови за победа".

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Лига Европа ЦСКА Макаби Тел Авив Стефано Сенси
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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