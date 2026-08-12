Моника Белучи за ролите си: Обичам елемента на изненада

Моника Белучи избира ролите си "по инстинкт". 61-годишната актриса винаги е привлечена от "елемента на изненадата" и с готовност би приела малка роля във филм, ако тя я кара да се чувства "свободна" и ѝ дава възможност да направи нещо различно.

Обича елемента на изненада

"Когато работих с Дейвид Линч в "Туин Пийкс", имах само една сцена. Но понякога наистина няма значение дали ролята е малка. Просто обичам да бъда свободна. Това, което харесвам в работата си, е елементът на изненадата. Харесва ми, когато режисьорите идват при мен с идеи, за които не съм се сещала, въпреки че съм в този бизнес от толкова много години. Все още имам вълнението и страстта към работата си", сподели тя пред Variety.

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За възрастта в актьорството

Моника Белучи се чувства "щастлива", че все още работи, и смята, че по-възрастните актьори могат да внесат в ролите много неща, които не са били способни да пресъздадат, когато са били по-млади.

"Телата ни се променят, разбира се, но можем да изразяваме други аспекти от живота, които преди не сме могли. Никога не бих могла да изиграя "The Birthday Party", когато бях на 30 или 40 години. Имах нужда от повече житейски опит, за да пресъздам подобни емоции. Днес ние, актрисите, сме толкова щастливи, че имаме възможността да продължаваме да работим и като зрели жени. В миналото беше невъзможно да имаш кариера след 40. Промяната е бавна, но нещата се променят", заяви тя.

Моника обаче подчерта, че "животът" е по-важен за нея от работата. "Обичам това, което правя, и съм много благодарна, че все още имам възможност да правя интересни неща. Но животът е по-важен. Животът е по-силен от изкуството", каза актрисата.

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Източник: БГНЕС