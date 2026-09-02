Тревожна прогноза: Морското равнище може да се повиши с цели 3 м

Учените са установили, че последствията от покачването на морското равнище може да са много по-лоши, отколкото се смяташе досега. Сателитни изображения показват, че нивата на приливите и отливите могат да варират с почти един метър в рамките на един залив.

Нова прогноза за покачването на морското равнище

От десетилетия учените твърдят, че Земята вече е изправена пред климатична криза, чиито последици вероятно ще бъдат катастрофални за хората и планетата, ако не успеем скоро да намалим емисиите на парникови газове. Едно от последствията от климатичната криза вероятно ще бъде покачването на морското равнище - ако ледниците на планетата изчезнат, нивата на океаните биха могли да се повишат с невероятните 3 метра, пише Daily Mail.

Но учените предупреждават, че това не е всичко: покачването на морското равнище може да има катастрофални последици за някои крайбрежни райони. Учените са открили значителни вариации в приливите и отливите в тези райони. Сателитни изображения показват, че нивата на приливите и отливите могат да варират с почти метър по дължината на един залив.

Според съавтора на изследването д-р Томас Монахан от Оксфордския университет, това означава, че някои участъци от бреговата линия са изложени на много по-голям риск от крайбрежни наводнения, проникване на солена вода и разливи на замърсители, отколкото най-близките им съседи. Авторите стигат до заключението, че основният проблем по крайбрежието са наводненията, за които се смята, че се изострят от океанските приливи и отливи.

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Предвид резките колебания в приливите и отливите на къси разстояния, това означава, че по време на една и съща буря две съседни места могат да претърпят много различни нива на наводнения. Авторите на изследването смятат, че отчитането на тези локални вариации при проектирането на бъдещата крайбрежна инфраструктура ще бъде от решаващо значение за гарантиране на безопасността на населените мести в крайбрежните зони.

Трябва да се отбележи, че изследването е публикувано малко след публикуването на доклад на Американското метеорологично дружество, в който се посочва, че морското равнище на Земята се покачва до рекордни висоти поради изменението на климата.

Данните показват, че глобалните нива на океаните са достигнали рекордно високо ниво за 14 последователни години, надвишавайки средното ниво от 1993 г., когато са започнали сателитните измервания, с около 111 милиметра.

Авторите на новото проучване отбелязват, че разбирането на нивата на приливите и отливите е от решаващо значение за моделирането на риска от наводнения в крайбрежните райони, тъй като тези природни модели могат да се комбинират с други фактори, които да причинят тежки наводнения.

„Ако по време на буря има прилив, вероятността от наводнение се увеличава, докато обратната ситуация може да смекчи последиците от бурята“, казва съавторът на изследването д-р Майкъл Харт-Дейвис.

„Въпреки това, все още знаем твърде малко за това как се променят приливите и отливите“, допълва ученият.

За да получат по-ясна картина за това как приливите и отливите всъщност влияят на бреговите линии, учените са разработили нова техника, която използва сателитни изображения. Въз основа на стотици наблюдения през последните 40 години, учените са създали подробна картина на покачването на морското равнище, с точност до едва 100 метра.

След това изследователите приложили метода към страни, граничещи с Тихия океан, и открили значителни вариации в нивата на приливите и отливите на отделните плажове. Например, в залива Южен Таранаки в Нова Зеландия, изследователите установили, че нивата на приливите и отливите варират с по-малко от метър по цялата 90-километрова дължина на залива. В същото време, в района на Крайстчърч, Нова Зеландия, нивата на приливите и отливите на изток от града били с 40 см по-високи, отколкото на юг.