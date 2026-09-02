Ново 20: Мицкоски иска България да екстрадира бащата на Ива Михайлова, за да го вкарат в затвора

Македонският премиер Християн Мицкоски призова България да екстрадира Симеон Михайлов, който е осъден на 12 години и половина затвор по делото „Детонатор“ и е обект на международна заповед за арест, издадена от югозападната ни съседка, предаде македонската медия "Слободен печат". Призивът дойде след интервютона бащата на Ива Михайлова Симеон за бТВ и след като македонските медии още от вчера изнасят информация, че той е беглец от македонското правосъдие.

„Имаме заповед за арест на това лице и очаквам партньорите ни да действат по начин, съответстващ на нашето партньорство. Ние сме партньори с източната ни съседка в рамките на НАТО. Очакваме лицата, издирвани въз основа на заповед за арест – онези, които са извършили престъпление – да бъдат екстрадирани в духа на партньорството, за да могат да отговарят пред закона и правосъдието“, заяви Мицкоски.

Забрави за Груевски

Според македонските медии Михайлов е осъден за опит за убийство на бодигарда на бившия шеф на македонското контраразузнаване Сашо Миялков, който е братовчед на известния с антибългарската си политика македонски премиер Никола Груевски, който също се укрива от правосъдие в Унгария, но за когото и дума не става вече за екстрадиция. ОЩЕ: "Прокурор от тефтера на Сашо Миялков": Опозицията в Скопие обясни защо Груевски е оправдан

Отказът за лечение на Ива Михайлова ще отиде в Страсбург

Припомняме, че македонската българка Ива Михайлова получи осми отказ от съда на Северна Македония да се лекува в България, въпреки предупрежденията на семейството ѝ и на самата нея, че може да остане инвалид. "Всеки ден се чувствам по-зле. Представям много документи, но явно те не са им достатъчни", каза вчера Ива пред БНТ, която вече 10 месеца не може да стигне до лечение.

Процесът срещу Ива Михайлова в югозападната ни съседка е свързан с катастрофа, в която тя е участвала и е христоматиен пример за македонската политика срещу българщината в Северна Македония. ОЩЕ: "Никой не може да бъде подложен на изтезания": Процесът срещу Ива Михайлова в Кочани и жалба до Страсбург (ОБЗОР)