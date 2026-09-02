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"Той е Меси на испанския футбол и най-добрият на своята позиция"

02 септември 2026, 11:40 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Той е Меси на испанския футбол и най-добрият на своята позиция"

Националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте отправи голяма похвала към Родри след гръмкото преминаване на полузащитника от Манчестър Сити в Барселона. 65-годишният специалист с гордост сравни своя талисман в полузащитата с Лионел Меси, като същевременно се възползва от възможността да отдаде сърдечна почит на легендарния аржентинец след оттеглянето му от международния футбол. Финалът на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина се оказа последният за Меси с националната фланелка.

Луис де ла Фуенте коментира преминаването на Родри в Барселона

Трансферът на Родри от Манчестър Сити към Барселона се очертава като един от най-значимите за 2026 година. Звездният полузащитник пристига в новия си клуб след впечатляващо индивидуално представяне на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където изявите му му донесоха престижната награда "Златна топка" пред Меси. В крайна сметка Испания се изправи срещу Аржентина във финалния мач на турнира - среща, в която Родри затвърди статута си на най-добър играч на своята позиция. След преминаването му на "Камп Ноу" националният селекционер публично сподели подкрепата си за маестрото в полузащитата, като изрази увереност, че той ще се развива успешно редом с няколко от колегите си от "Ла Роха".

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Родри и Лионел Меси

В интервю за "Radio Marca" Де ла Фуенте веднага подчерта колко ключова фигура е бившият играч на Сити както за клуба, така и за националния отбор. Треньорът отхвърли всякакви опасения относно адаптирането му към новата среда, като настоя, че неговите качества надхвърлят всяка тактическа система: "За него ще бъде по-лесно да се адаптира, тъй като Родри е Меси на испанския футбол, така че ще се приспособи добре към всеки отбор, при всякакви обстоятелства. Той е най-добрият в света на своята позиция."

Де ла Фуенте се преклони пред Меси

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Де ла Фуенте коментира и шокиращата новина относно Меси. Испанският специалист отдаде почит на аржентинеца, като призна вечното му влияние върху спорта: "Възхищение, познание и благодарност от страна на човек, който, като мен, обича футбола, към футболна фигура, която е легенда. Обикновено, когато времето минава и някой се оттегли, човек е по-способен да оцени това, което той е постигнал, но това няма да се случи с Меси."

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Лионел Меси Родри Луис де ла Фуенте
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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