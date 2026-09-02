Председателят на парламента на Република Сръбска: Обявиха ни война

Председателят на парламента на Република Сръбска Ненад Стевандич заяви, че на тази единица е „обявена война“. Причината за изявлението му бяха реакциите срещу възхваляването на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич и оспорването на решения, взети в Република Сръбска относно Комисията за защита на националните паметници, предаде хърватската медия "Индекс".

Всичко започна след като президентството на Босна и Херцеговина назначи чуждестранни експерти в Комисията за защита на националните паметници в допълнение към местните членове на Република Сръбска, което беше оценено като вредно за жизненоважните интереси на сърбите. Последва вето и заседание на Комисията по конституционни въпроси на парламента на Република Сръбска.

Това е обявяване на война на Република Сръбска, ветото, което е конституционна категория, се поставя под въпрос. Има две причини за това, омраза - виждаме това чрез многобройните съобщения за съболезнования за смъртта на генерал Младич“, каза Стевандич, който е известен с радикалните си изявления и безмилостните си словесни конфронтации с политически опоненти.

Възхваляването на Младич

Прокуратурата на Босна и Херцеговина потвърди във вторник, че е получила хиляди сигнали срещу лица, които са прославяли Младич по различни начини, след публикуването на новината за смъртта му, и обяви, че всички тези сигнали ще бъдат внимателно разследвани.

Възхваляването на осъдените за военни престъпления в Босна и Херцеговина може да доведе до присъда до пет години затвор.

За Стевандич, от друга страна, всичко това е част от организирани атаки срещу Република Сръбска, а заговорът бил замислен в чужбина.

„Вярвам, че има външно влияние. И чуждестранни спонсори, които казаха на бошнаците, че ще стигнат докрай, че ще има конфликт“, каза Стевандич пред репортери, заключавайки, че всичко това по същество е „обявяване на война на Република Сръбска от босненски член на Президентството на Босна и Херцеговина“. ОЩЕ: Мирише на руски планове за Дейтънското споразумение: Появи се желание за трета автономна област в Босна