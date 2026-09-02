Ман Сити взриви Висшата лига в последните часове - уреди исторически трансфер и още едно крило

Ръководството на Манчестър Сити успя да уреди исторически трансфер в последните минути от прозореца. "Гражданите" официално обявиха привличането на Енцо Фернандес. Аржентинската звезда подписа договор за пет години, след като Сити и Челси се споразумяха на трансфер на стойност 125 милиона паунда. Сделката бе сключена по-малко от два часа, след като от "Етихад" обявиха привличането на крилото на Евертън Илиман Ндиайе за 65 милиона паунда.

Официално: Ман Сити привлече Фернандес и Ндиайе

Трансферът на Фернандес изравнява рекорда на Висшата лига, поставен миналото лято от Ливърпул с привличането на Александър Исак. 25-годишният полузащитник премина медицински прегледи, преди да подпише дългосрочен договор. Той се събира отново с бившия си треньор от Челси - италианецът Енцо Мареска, който през лятото пое поста от Пеп Гуардиола. Фернандес настояваше да напусне Лондон още от март, а Мареска го считаше за ключово попълнение в халфовата линия, особено след като през лятото няколко играчи напуснаха тази позиция.

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Челси се надяваше играчът им да остане. Те поставиха краен срок до 14 август за оферти на стойност не по-малко от 120 милиона паунда, а Сити не направи опит да го привлече през този период, преди всичко да се промени, когато трансферният прозорец наближи края си. Фернандес заяви на сайта на новия си клуб след подписването: "Манчестър Сити е най-успешният клуб в Англия през последните години. Всеки играч иска да бъде част от такъв клуб, защото всички знаят колко добро е ръководството на Манчестър Сити."

Емоционално сбогуване с феновете на Челси

Фернандес се сбогува и с феновете на Челси чрез съобщение в профилите си в социалните мрежи, в което разкри колко трудни са били дните, предшестващи напускането му от "Стамфорд Бридж". Аржентинецът премина в Лондон през януари 2023 година от Бенфика за 106 милиона паунда и впоследствие спечели с клуба Купата на УЕФА Конференция и Световното клубно първенство по футбол на ФИФА. Ето какво написа той:

"Искам да знаете, че тези дни не бяха лесни за мен, а и да пиша тези думи също не ми е лесно. Истината е, че не бях в добро състояние. Преди три години Кобъм и "Стамфорд Бридж" се превърнаха в дом за мен и семейството ми. Привързах се към хората, фланелката и емблемата на този прекрасен клуб. Благодаря ви за цялата любов и подкрепа, които оказахте на мен и семейството ми през тези години. Никога няма да ги забравя. Този отбор ще ви даде още много причини да бъдете щастливи, а аз също ще се радвам за вас, никога не се съмнявайте в това. Винаги ще останете в сърцето ми, фенове на "сините". Винаги ще ви пожелавам всичко най-добро. Винаги сини. Благодаря ти, Челси."

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UFFF, EL ANUNCIO DE MANCHESTER CITY PARA ENZO FERNÁNDEZ.



CINEMA. 🚬 pic.twitter.com/ZM5WBtxVG4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 1, 2026