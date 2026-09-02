"Дръпнах я и тя падна": Издирваният Стоян Колев даде интервю и обясни как е свалил "златната гривна"

Тиктокърът, който се издирва Стоян Колев твърди, че е успял да свали електронната гривна, с която е трябвало да бъде наблюдаван под домашен арест, изключително лесно - само с едно дръпване с ръка.

Припомняме, че проверка на Actualno.com на документацията по системата показа, че държавата е платила 1,34 млн. лв. с ДДС за изграждането и внедряването на система за електронно наблюдение, включваща устройства за радиочестотен контрол, електронни гривни, автономни устройства за сателитно наблюдение, софтуер, сървърна инфраструктура, обучение и поддръжка.

Как е избягал

В разговор с Мартин Карбовски Колев разказва подробности за бягството си и за това как е установил, че гривната не подава сигнал.

"Аз избягах с нея и бягах 2 км с нея", казва Колев. По думите му първоначално той не е знаел, че гривната няма да сигнализира за напускането му. Напротив - притеснявал се е да не наруши режима и е смятал, че устройството реално следи движението му. Още: Потребители в интернет разкриха къде е Стоян Колев. МВР още го търси (СНИМКА)

"Само я дръпнах с ръка"

"Ако съм знаел, че тя няма да даде сигнал, на следващия ден щях да избягам. Не два месеца да стоя вкъщи на терасата", заявява той. Колев описва и самото сваляне на гривната. Според него той е очаквал устройството да бъде трудно за премахване и дори е мислел, че вътре има метални пластини.

"Аз можеше просто да я сваля вкъщи до машината и толкова лесно падна. Само я дръпнах с ръката и се откачи", разказва Колев.

Именно този момент поставя още един въпрос около електронното наблюдение - не само защо системата не е отчела напускането му, но и доколко надеждно е било самото физическо закрепване на устройството. Още: Беглецът Стоян Колев е обявен за общодържавно издирване

Колев твърди още, че след като свалил гривната, е избягал бос и гол. По думите му впоследствие устройството било намерено в храсти в района на Второ районно управление. "Между другото, до Второ районно гривната си я намериха в едни храсти отдолу", казва той.

Въпросите

Случаят вече предизвика въпроси към електронното наблюдение в България. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че гривната на Колев не е имала необходимото устройство за проследяване и че обстоятелствата около случая трябва да бъдат изяснени.