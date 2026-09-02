Океанът "кипи": Температурата на повърхността му достигна най-високото ниво в историята

Учените направиха тревожни откритие: температурите на Световния океан са достигнали рекордно високи нива и изследователите смятат, че най-лошото тепърва предстои.

Рекордно висока температура на повърхността на водата в океана

Океанът покрива голяма част от Земята, а сега нови данни показват, че глобалната температура на повърхността му е достигнала най-високите си нива в историята. Учените казват, че това е тревожен знак, че прогнозираното за тази година супер Ел Ниньо може да донесе още по-екстремни метеорологични условия по целия свят, пише Daily Mail.

Климатолозите потвърждават, че температурата на морската повърхност извън полярните региони е достигнала 21,1°C в събота, 22 август. Трябва да се отбележи, че тази цифра счупи предишния рекорд, поставен през март 2024 г., когато температурата на повърхността на водата в океана достигна 21°C.

Учените вече са заявявали, че в тропическия Тихи океан се развива рекордно силна система Ел Ниньо, причинявайки огромно натрупване на топла вода, която се привлича към Океания. Очаква се това рекордно метеорологично явление да донесе невероятни бури и наводнения в някои части на света, както и суша в други в бъдеще.

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Ел Ниньо се свързва с повишаване на температурите на морската повърхност в източната част на Тихия океан с 0,5°C над дългосрочната средна стойност. Това се отразява на валежите и средните температури по света. Експертите казват, че феноменът допълнително затопля океана, който вече се затопля от десетилетия поради изменението на климата.

Температурите вече са с около 2,6°C над дългосрочната сезонна средна стойност и експертите казват, че ситуацията може да се влоши. Последните прогнози показват, че бъдещото затопляне на Тихия океан може да достигне 3°C. Освен това някои експерти се опасяват, че повърхността на океана може да се повиши с 4°C.

Данните от Службата за изменение на климата „Коперник“ показват също, че 22 август 2026 г. е бил най-горещият августовски ден за световните океани в историята, счупвайки предишния рекорд. Експертите казват, че рекордът е още един ясен сигнал, че климатичната криза продължава да се засилва. Те допълват, че Ел Ниньо води до допълнително повишаване на температурата, но това се случва на фона на десетилетия антропогенно затопляне.

Южното колебание е естествен климатичен цикъл, при който горещите години на Ел Ниньо се редуват с хладните години на Ла Ниня на всеки две до седем години. Известно е, че по време на фаза Ел Ниньо силните ветрове, които обикновено носят топла вода през Тихия океан към Австралия, отслабват или дори обръщат посоката си. Това предотвратява издигането на студена вода от океанските дълбини и води до натрупване на топла вода близо до повърхността край западния бряг на Южна Америка.

В крайна сметка топлата вода започва да се разпространява, повишавайки средните глобални температури и причинявайки тежки метеорологични смущения по целия свят, поясняват учените.

Междувременно учените установиха, че дългогодишната връзка между атмосферната циркулация в Тихия океан и температурата в тропическия Индийски океан вече е прекъсната. Изследването е публикувано в списание Nature Communications, пише ScienceAlert.

Топлият въздух се издига над топлите води, преминава през атмосферата, потъва и помага за създаването на ветрове близо до повърхността на океана. Но понякога тази атмосферна циркулация, като например циркулацията на Уокър над тропическия Тихи океан, може да отслабне поради глобалното затопляне. Тъй като Тихият и Индийският океан са свързани чрез атмосферни въздушни течения, всякакви промени в Тихия океан могат да причинят температурни промени в Индийския океан.