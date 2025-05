Чудовищно 7-голово зрелище между Барса и Реал Мадрид! Шампионът в Ла Лига е (почти) решен!

Барселона постигна изключително ценен успех с 4:3 над Реал Мадрид в Ел Класико от 35-ия кръг на Ла Лига. Килиан Мбапе блесна в първия четвърт час и осигури аванс от две попадения на "кралете" - едното от които от дузпа. Отговорът на каталунците не закъсня и те изравниха чрез Ерик Гарсия и Ламин Ямал. До почивката намиращият се в превъзходна форма Рафиня се разписа два пъти, за да взриви „Олимпик Луис Компанис“. В 70-ата минута Мбапе оформи своя хеттрик и върна интригата, но столичани нямаха сили за повече. "Блаугранас" дръпна със 7 точки на върха пред тима на Карло Анчелоти при оставащи три кръга и почти със сигурност си осигуриха титлата.

Срещата започна шеметно. В петата минута Мбапе се възползва от слаб пас на Кубарси към Шчесни и открадна топката, а вратарят събори френския нападател в наказателното поле. С изпълнението на отсъдената дузпа се нагърби именно Килиан Мбапе, който откри резултата. Домакините отвърнаха с пропуск на Ерик Гарсия. В 14-ата минута Ямал загуби топката, а Вини Жуниор изведе Мбапе, който за втори път матира Шчесни.

180 секунди по-късно Тибо Куртоа блесна с намеса и отрази шут на Ламин Ямал. Натискът на "блаугранас" ставаше все по-осезаем. Топовен изстрел на Мартин бе избит от вратаря на Реал в корнер. При неговото изпълнение Гарсия се озова на точното място и вкара за 1:2. В 32-рата минута Ламин Ямал отправи страхотен удар, с който изравни.

След 120 секунди обратът бе факт. Себайос и Мбапе не се разбраха, което позволи на Жерар Мартин да отнеме и пусне към Педри, който пък асистира на Рафиня - 3:2. В края на полувремето дузпа за "белия балет" бе отменена заради засада. В 45-ата минута отбраната на "кралете" отново бе хваната в крачка, а за 4:2 реализира Рафиня. До почивката гол на Мбапе бе отменен заради засада. През втората част темпото бе една идея по-ниско. В 55-ата минута попадение на Ямал също не бе признато заради нередовна позиция. Килиан от своя страна се отчете с пропуск, преди да върне интригата в 70-ата минута.

Последва силен период за възпитаниците на Ханзи Флик. Тибо Куртоа обаче отново демонстрира класата си, като отчая Ямал, а Рафиня изтърва на празна врата. В 80-ата минута главният съдия бе повикан от ВАР, за да преразгледа ситуация за дузпа за каталунците, но донякъде изненадващо не посочи бялата точка. В 87-ата минута появилият се от скамейката младок Виктор Муньоз опропасти златен шанс, излязъл сам срещу Шчесни. В добавеното време пък попадение на Чуамени бе отменено заради засада, а подобна съдба сполетя Фермин Лопес, който игра с ръка, преди да вкара и пак нямаше гол.

