Властите в Киргизстан, които само преди година за визита на руския диктатор Владимир Путин скриха цялото украинско посолство, са ликвидирали 19 компании, заради заобикаляне на санкциите на ЕС и САЩ срещу Русия, пише Интерфакс. Решението е било взето на среща по санкциите, председателствана от специалния представител на президента на Киргизстан в общи линии Бакит Сидиков. На него са присъствали представители държавни агенции, Националната банка и търговските банки.

Мотивите

Общо от края на юни в републиката са идентифицирани около 40 юридически лица с повишени рискове от санкции, съобщи Министерството на икономиката и търговията на Киргизстан.

Въз основа на резултатите от анализа междуведомствената група е решила да спре работата на компаниите, за да предотврати негативни последици за страната поради заобикалянето на санкциите, пише The Moscow Times. ОЩЕ: Кая Калас: ЕС готви най-мащабните санкции срещу Русия

Мерки и в банките

В същото време Националната банка на Киргизстан обяви засилен надзор върху банките, платежните услуги и услугите.

От юли до 14 август 2026 г. държавната банка Елдик прекрати отношенията си със 109 компании. Около 20 други компании са в процес на затваряне на сметки.

Банката продължава да следи плащанията на клиентите, за да идентифицира и блокира транзакции, свързани с заобикалянето на санкциите. Друга държавна банка, A-Bank, прекрати бизнес отношенията си с около 35 компании. Около 40 други компании преминават през проверителни дейности. "Банките ще продължат последователно да засилват контрола на съответствието на всички етапи от транзакциите.

Особено внимание ще бъде обърнато на задълбочена проверка на документите, които са основа за извършване на плащания, идентифициране на крайните получатели на стоки и услуги, както и определяне на страните на дестинация на доставките", добави Министерството на икономиката. ОЩЕ: Нови санкции срещу Русия и рекорд по внос на руски втечнен газ: ЕС днес (ОБЗОР - ВИДЕО)