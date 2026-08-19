Треньорът на ОФИ Крит: "ЦСКА е фаворит, има европейско ДНК"

ЦСКА вече си осигури участие в Лигата на конференциите, но има шанс да играе и в Лига Европа. "Червените" ще срещнат ОФИ Крит в плейофите за влизане в основната фаза на втория най-голем европейски клубен турнир. Първият мач ще се изиграе на гръцка земя, а старши треньорът на носителя на Купата на Гърция даде пресконференция преди срещата. На нея той засвидетелства уважението на ОФИ Крит към ЦСКА и заяви, че вижда "червените" като отбор с европейско ДНК.

"Изоставаме спрямо ЦСКА"

Ето какво каза старши треньорът на ОФИ Крит Христос Контис: "Първите мачове за годината са двубои с особена степен на трудност, защото всички отбори идват след 3-4 седмици подготовка, метеорологичните условия също са трудни. Трудно е да се поддържа този ритъм, изоставаме спрямо ЦСКА, защото сме изиграли само един официален мач. Имаме отбор, който расте мач след мач. Когато искаме да растем, трябва да се справяме с тези ситуации, трябва да разбираме, че един мач свършва, една титла, но тя принадлежи на миналото. Пред нас е огромно предизвикателство, то ни изпълва с нетърпение.

Това са два мача, в които начинът на мислене се обърна в наша полза, има апетит, жажда, високи цели. Надявам се да сме добре и да имаме два добри мача срещу ЦСКА.

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"ЦСКА е отбор с огромен европейски опит"

Какъв натиск има, ние сме в основната фаза на Лигата на конференциите, играчите доказаха, че са готови за всяко предизвикателство. Искаме да се класираме, това ще бъде нещо огромно за отбора, искаме да играем с нашия тактически план. Мачове като този те карат да растеш като отбор. ЦСКА е отбор с огромен европейски опит, има европейско ДНК, това е отбор, който се ползва с нашето абсолютно уважение. Той е фаворитът, в смисъл на опит. Ние също имаме европейска история, винаги уважаваме противника, трябва да видим как ще напишем нова страница. ОФИ е организация, която жадува за отличия. Ще имаме два вълнуващи мача, домакинският терен ще изиграе своята роля.

"Имаме си и своите предимства"

Утре вярвам, че ще имаме пълен стадион. И там има напрегната атмосфера, трябва да сме подготвени и за това. Имаме си и своите предимства, за да се изправим срещу такъв отбор. Трудно е да се намерят отбори с общи състезателни елементи. Те имат различен начин на игра. Трябва да адаптираме тактическия си план. Играем си собствената игра, не искаме да се адаптираме към противника, гледаме предимствата на противника, търсим начини да му противодействаме. Говорим за квалификации, мачът е важен".

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