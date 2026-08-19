Моуриньо задал един-единствен въпрос на Винисиус, с който го накарал да преподпише с Реал

Tреньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо заяви, че лично е убедил Винисиус Жуниор да подпише нов договор с клуба и да остане в тима от испанската столица. В началото на август 26-годишният бразилски нападател поднови контракта си до 2032-ра, след като имаше спекулации, че може да премине в английския шампион Арсенал още през този трансферен прозорец.

По време на участието си в испанското вечерно токшоу El Chiringuito, Моуриньо говори за ролята си при запазването на звездата на Реал в отбора.

Как Специалния е убедил Вини да преподпише с „кралете“?

🗣️ Mourinho : “ Vinicius es un enamorado del Real Madrid. Yo le he dicho que su sólo conoces al Real Madrid cuando te vas, a donde te vas a ir “



“Vini es una moto. Prestianni era mi jugador y pueden venir 20, Vinicius sabe de qué lado estoy ahora “

pic.twitter.com/hn8VnY8hMi — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) August 19, 2026

„Единственото, което му казах, беше: „Вини, къде искаш да отидеш? Единствено си играл в Бразилия и знаеш само Реал Мадрид. Единствено познаваш Реал Мадрид, когато напуснеш. Когато си тръгнеш, тогава разбираш какво представлява Реал Мадрид. Не си тръгвай. Не си заслужава“. Мисля, че той почувства откъм развитието на колектива, начина, по който работим и се подобряваме, му даде много важно усещане“, каза португалският специалист.

Жозе Моуриньо се изправи срещу Реал Мадрид три пъти в Шампионската лига през миналия сезон, когато беше начело на Бенфика, а при втората им среща - първия двубой от плейофа за участие в елиминационната фаза, играчът на португалския тим Джанлука Престиани отправи расистки обиди към Винисиус.

Треньорът защити тогавашния си футболист, който беше наказан от УЕФА за три мача, но сега заяви: „Престиани беше мой играч. Това е. Няма дебат. Ако той е мой футболист, 20 играчи могат да дойдат срещу мен и аз все още ще съм на страната на Престиани. Точка по въпроса. Мисля, че Вини знае на чия страна съм сега и знае, че може да ме погледне в очите и да очаква, че ще съм на негова страна“.

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