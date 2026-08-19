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Български суперталант получи нов шанс да изстреля бъдещето си в нови висини

19 август 2026, 12:52 часа 361 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Славия
Български суперталант получи нов шанс да изстреля бъдещето си в нови висини

Родният талант Кристиян Балов ще има нов шанс да се утвърди като важна фигура в новия си отбор Цървена Звезда. В първите 9 мача от началото на новия сезон бившето крило на Славия не записа нито една минута и почти със сигурност щеше да продължи под наем. Но с назначаването на новия треньор Алберт Риера, Балов може да получи нов шанс в отбора на "червено-белите".

По всичко личеше, че Кристиян Балов ще бъде пратен под наем

Кристиян Балов пристигна в Цървена Звезда от родния Славия срещу 3 милиона евро. 20-годишното крило е юноша на "белите", като изигра 56 мача във всички турнири за мъжкия отбор, вкара 6 гола и даде 7 асистенции. Той вече направи и дебюта си за Националния отбор на България и вкара първото си попадение за "лъвовете". Но откакто е футболист на отбора от Белград, Балов не е записал нито една минута. По всичко личеше, че той ще бъде изпратен под наем в ОФК Београд, но нещо много важно се промени в Цървена Звезда.

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Кристиян Балов

Балов ще получи нов шанс в Цървена Звезда

Алберт Риера застана начело на Цървена Звезда и това може да промени бъдещето на Кристиян Балов. Според източниците, испанският специалист иска да даде равен шанс на всички футболсити в отбора и така да реши кой ще му бъде от полза, В момента "червено-белите" са на трето място в Суперлигата на Сърбия и ще играят плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа. Там съперник на Цървена Звезда е Виктория Пилзен.

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Славия Цървена звезда Кристиян Балов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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