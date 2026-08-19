Дадоха коефициент на Левски да спечели Шампионска лига

Българският шампион Левски получи коефициент от 501.00 за спечелване на Шампионската лига през сезон 2026/27. "Сините" са сред най-големите аутсайдери в надпреварата, но любопитното е, че в дългия списък с участници има и немалко познати имена, които също са далеч от фаворитите. Начело на подреждането е актуалният европейски шампион Пари Сен Жермен, докато зад него се нареждат едни от най-големите клубове на континента.

ПСЖ отново е фаворит в Шампионска лига, АЕК с два пъти по-малък коефициент от Левски

Според актуалните коефициенти на един от водещите букмейкъри в света, ПСЖ е фаворит №1 с 6.00. Френският гранд е следван от Арсенал и Барселона с по 7.00, а Байерн Мюнхен е с 7.50. Веднага след тях е Реал Мадрид с 8.00, докато Манчестър Сити е оценен с 9.00. В челната група попадат още Ливърпул с 13.00, Манчестър Юнайтед с 17.00 и Интер с 29.00.

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Интересното започва малко по-надолу в класацията. Астън Вила и Атлетико Мадрид са с по 34.00, а Наполи, Борусия Дортмунд и Рома са с по 41.00. РБ Лайпциг, Реал Бетис и Виляреал са оценени с 51.00, докато Комо е с 67.00. Следват още отбори като Щутгарт с 81.00, Порто и Спортинг с по 101.00, Ланс и ПСВ с по 126.00, а Селтик, Фейенорд и Лион са с по 151.00.

Още по-любопитно е мястото на съперника на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионска лига - АЕК Атина, който е с коефициент 251.00 да спечели трофея. Левски, който е с коефициент 501.00, е най-близо до отбори като ЛАСК Линц и Викинг, които пък са оценени на 401.00. Коефициентите показват, че разликата между АЕК и Левски е почти двойна, като именно гръцкият тим е фаворит за влизане в основната фаза след 0:0 на стадион "Васил Левски" в първия мач.

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