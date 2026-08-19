Жозе Моуриньо с горчиво признание: Дори той не е убедил Родри да подпише с Реал Мадрид

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо, разкри, че е говорил с Родри за потенциален трансфер в испанската столица, но полузащитникът е "имал съмнения" относно преминаването му на "Сантяго Бернабеу", което е накарало португалския специалист да се усъмни в неговото привличане. Моуриньо беше представен като наставник на "кралете" вчера, на 18 август. Това е вторият му престой на "Сантиаго Бернабеу", след като води "белите" и в периода 2010 г. - 2013 г.

Жозе Моуриньо: "Реал Мадрид направи много добро предложение"

Жозе Моуриньо участва в испанското вечерно телевизионно предаване "El Chiringuito", за да даде първото си интервю след завръщането си начело на Реал. Няколко часа по-рано Барселона потвърди трансфера на носителя на "Златната топка" от 2024 г. Родри, който първоначално беше свързван с преминаване в мадридския гранд. "Говорих с Родри няколко пъти. Реал Мадрид направи много добро предложение към него. Мисля, че отношението между Реал Мадрид и Манчестър Сити е много добро. Клубът направи важно предложение.

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"Не можем да имаме играчи, които се чудят"

Родри имаше съмнения и мисля, че това, което се случи е, че съмненията на Родри ме накараха и мен да се усъмня. Той е невероятен играч, но мисля, че Реал Мадрид е толкова голям отбор, че не можем да имаме играчи, които се чудят. Това е идеята. Той все пак се държа както трябва с нас, така че му желая успех", заяви Жозе Моуриньо. Въпреки начина, по който приключи сагата с испанеца, столичани привлякоха шестима нови играчи през лятото - защитниците Марк Кукурея, Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис, бившият съотборник на Родри - Бернардо Силва, както и нападателите Ян Диоманде и Карлос Еспи.

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