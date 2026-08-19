Манчестър Юнайтед намери заместник на Каземиро

С напускането на Каземиро, Манчестър Юнайтед загуби играч на много важна позиция. Дефанзивен халф, който има способността не само да спира атаките на противниковия отбор, но и да започва нови такива за своя тим. През лятото "червените дяволи" привлякоха двама халфа, но те не попадат в тази категория. А след като изпуснаха главните си трансферни цели, манчестърци най-накрая стигнаха до решението на проблема. Според италианскяи журналист Фабрицио Романо, те ще купят Карлос Балеба от Брайтън.

Карлос Балеба иска само и единствено Манчестър Юнайтед

Фабрицио Романо твърди, че от Манчестър Юнайтед вече са изпратили първата си оферта към Брайтън за Карлос Балеба. Тя е в размер на 76 милиона евро - 70 милиона за трансферна сума и 6 милиона в бонуси. За момента не е постигнато споразумение между клубовете, но такова се очаква много скоро. Романо добавя, че самиягт Балеба иска да се присъедни към Манчестър Юнайтед още от 2025 г. Камерунецът е заявил на представителите си, че иска да се присъедини само и единствено към "червените дяволи".

Още: Лудогорец влиза в битка за играч на тим от Шампионска лига

Преговорите са на финалната права

Карлос Балеба е договорил личните си условия с Манчестър Юнайтед още през лятото на 2025 г., но тогава Брайтън е отказал да преговаря за трансфера на халфа. Сега разговорите между двата клуба са на финалната права, а уговорката между Балеба и Юнайтед от миналата година остава. Сезон 2024/25 беше много добър за камерунския халф, като тогава той записа 40 мача, в които вкара 4 гола и даде 2 асистенции. През миналата кампания формата му спадна и той изигра само 35 мача за "чайките" без да вкара или асистира.

Още: Барселона официално хвърли най-голямата трансферна бомба на лятото (ВИДЕО)