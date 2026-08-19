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Фатални ли са припадъците за кариерата на звездата на Байерн Мюнхен?

19 август 2026, 15:11 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Фатални ли са припадъците за кариерата на звездата на Байерн Мюнхен?

Една от звездите на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала припадна два пъти по време на последните две контроли на баварците. От клуба съобщиха, че кариерата ма Мусиала не е поставена под риск. От Байерн казаха за ДПА, че не са притеснени за дългосрочното състояние на играча, тъй като то може да се контролира с употребата на медикаменти. Последната година се оказа много трудна за Мусиала.

Джамал Мусиала: "Най-важното първо - добре съм!"

През юли 2025-а той счупи крака си по време на Световното клубно първенство и все още не може да намери формата, която имаше преди травмата. Джамал Мусиала излезе с официална позиция, в която успокои феновете, че е добре и даде обяснение за състоянието си: "Най-важното първо - добре съм! Особено благодарен съм за вашите съобщения и подкрепата ви. Разбирам, че много от вас се притесняват. Днес искам да ви отнема тази тревога и да ви обясня нещо. При мен бяха установени временни, краткотрайни, но добре лечими абсанси, които се дължат на неврологична дисфункция.

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Джамал Мусиала

"Не съществува допълнителен здравословен риск"

Знам, че на пръв поглед тези моменти изглеждат страшни, но за мен в момента те са част от ежедневието ми. По този въпрос съм в най-добрите медицински ръце и съм много оптимистично настроен. Байерн и личното ми обкръжение винаги са до мен и ме подкрепят по този път. Важно е, че не съществува допълнителен здравословен риск. В тясна координация и редовен обмен с експертите, моето лично желание беше да се изправя пред това предизвикателство и с разрешението на невролозите да продължа да правя това, което най-много ми помага в процеса на възстановяване - да живея ежедневието си и да следвам страстта си да играя футбол.

За това поех отговорност. Като цяло имам много добро усещане и съм на добър път. Това, което най-много ми помага по този път, е да продължа с моя отбор и с вашата страхотна подкрепа да преследвам победи и титли. Надявам се, че така можете да ме разберете по-добре. В същото време моля за разбиране, че и занапред искам да запазя тази тема в кръга на най-близките ми хора, клуба и експертите".

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Байерн Мюнхен Джамал Мусиала
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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