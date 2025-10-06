Войната в Украйна:

Защо Мохамед Салах се превръща в проблем за играта на Ливърпул?

06 октомври 2025, 18:49 часа 549 прочитания 0 коментара
Защо Мохамед Салах се превръща в проблем за играта на Ливърпул?

Изглежда, че липсата на дефанзивна работа от страна на Мохамед Салах се превръща в малък проблем за Ливърпул, особено срещу по-силните отбори. Това пише колумнистът на BBC Дани Мърфи, който има трицифрен брой мачове за мърсисайдци. Според него, именно това е един от факторите за по-слабото представяне на отбора в последно време. Мърфи все пак допуска, че Салах може да има такива инструкции от Арне Слот, но дори и да е така, то играчите зад него не успяват да го покриват правилно, което води до проблеми за отбора.

Мохамед Салах не работи в защита за Ливърпул

Десните бекове, независимо дали става въпрос за Жереми Фримпонг, Конър Брадли или Доминик Собослай, са в затруднение, защото се сблъскват с превъзходство 2 на 1 по тяхната страна. Те нямат подкрепата на крилото, което в случая е Салах. Това се видя явно в мача с Челси и победния гол на "сините". А на "Анфийлд" могат да се притесняват от това, тъй като повечето отбори вече виждат тази слабост и може да я използват занапред.

Още: "Жертви на собствените си успехи": Ливърпул не е правил подобно нещо под ръководството на Слот

Мохамед Салах

Треньорски указания или небрежност на играча: Защо Салах не се връща назад?

Има много примери, в които играчи като Салах получават свобода да не се връщат назад, за да запазят енергията си в атака. Но е факт, че египтянинът може да го прави и го е показвал многократно през годините, особено когато отборът му е под натиск. Въпросът сега е каква е причината Салах да не се връща назад, и особено в мача с Челси - дали са треньорски указания, или просто египтянинът не си е свършил правилно задачите на терена.

Ако се върнем миналия сезон, ще си спомним за невероятната игра на Салах в защита срещу Манчестър Сити. Сега той не изпълнява тази роля, а Ливърпул не е организиран достатъчно добре зад него, за да се противопостави на силните отбори. Тук вероятно идва и ролята на полузащитниците - Райън Гравенберх или Алексис МакАлистър, които следва да покриват празните пространства и да подпомагат десния бек, когато е в ситуация двама на един. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Салах изглежда като по-слаб футболист спрямо миналия сезон, но истината е, че това се дължи на играта му в защита, а не в атака. Да, той прави някои пропуски в офанзивен план, но рано или късно ще започне да бележи повече. Арне Слот обаче трябва да прецени как и дали да използва Салах в дефанзивен план, защото това изглежда като пробойна за "червените". И ако Ливърпул продължи да няма контрол върху мачовете, както бе през миналия сезон, тази кампания ще бъде много по-трудна, допълва още Дани Мърфи в своя анализ за BBC.

Още: Нова драматична загуба за шампиона! Челси свали Ливърпул от върха в Англия с гол в последните секунди

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Мохамед Салах
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес