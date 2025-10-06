Защо Мохамед Салах се превръща в проблем за играта на Ливърпул?

Изглежда, че липсата на дефанзивна работа от страна на Мохамед Салах се превръща в малък проблем за Ливърпул, особено срещу по-силните отбори. Това пише колумнистът на BBC Дани Мърфи, който има трицифрен брой мачове за мърсисайдци. Според него, именно това е един от факторите за по-слабото представяне на отбора в последно време. Мърфи все пак допуска, че Салах може да има такива инструкции от Арне Слот, но дори и да е така, то играчите зад него не успяват да го покриват правилно, което води до проблеми за отбора.

Мохамед Салах не работи в защита за Ливърпул

Десните бекове, независимо дали става въпрос за Жереми Фримпонг, Конър Брадли или Доминик Собослай, са в затруднение, защото се сблъскват с превъзходство 2 на 1 по тяхната страна. Те нямат подкрепата на крилото, което в случая е Салах. Това се видя явно в мача с Челси и победния гол на "сините". А на "Анфийлд" могат да се притесняват от това, тъй като повечето отбори вече виждат тази слабост и може да я използват занапред.

Треньорски указания или небрежност на играча: Защо Салах не се връща назад?

Има много примери, в които играчи като Салах получават свобода да не се връщат назад, за да запазят енергията си в атака. Но е факт, че египтянинът може да го прави и го е показвал многократно през годините, особено когато отборът му е под натиск. Въпросът сега е каква е причината Салах да не се връща назад, и особено в мача с Челси - дали са треньорски указания, или просто египтянинът не си е свършил правилно задачите на терена.

Ако се върнем миналия сезон, ще си спомним за невероятната игра на Салах в защита срещу Манчестър Сити. Сега той не изпълнява тази роля, а Ливърпул не е организиран достатъчно добре зад него, за да се противопостави на силните отбори. Тук вероятно идва и ролята на полузащитниците - Райън Гравенберх или Алексис МакАлистър, които следва да покриват празните пространства и да подпомагат десния бек, когато е в ситуация двама на един.

Салах изглежда като по-слаб футболист спрямо миналия сезон, но истината е, че това се дължи на играта му в защита, а не в атака. Да, той прави някои пропуски в офанзивен план, но рано или късно ще започне да бележи повече. Арне Слот обаче трябва да прецени как и дали да използва Салах в дефанзивен план, защото това изглежда като пробойна за "червените". И ако Ливърпул продължи да няма контрол върху мачовете, както бе през миналия сезон, тази кампания ще бъде много по-трудна, допълва още Дани Мърфи в своя анализ за BBC.

