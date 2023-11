Докато е на върха: Скалони слага точка на приказката с Аржентина

"Бих искал да кажа нещо важно: трябва да помисля за времето си в националния отбор. Тези играчи ми дадоха много. Дадоха много на целия треньорски щаб. Трябва да помисля. Трябва добре да помисля какво ще правя", заяви Лионел Скалони, който изведе Аржентина до световната титла на Мондиал 2022.

"Това не е сбогуване или нещо подобно, но трябва да помисля за това, защото летвата стана много висока. Става наистина трудно да продължиш да печелиш и тези момчета го правят още по-трудно. Време е да помисля. Ще кажа това на президента на федерацията и на играчите, защото този отбор се нуждае от треньор, имащ цялата възможна енергия. Имаме нужда от треньор, който е наред", каза още той.

След мача Скалони събра треньорския си щаб на терена, като журналистът на TyC Sports Хоакин Бруно разказа, че треньорът е казал на колегите си: "Последна снимка". Лионел Скалони води Аржентина от лятото на 2018-а, като освен Мондиал 2022, той спечели и Копа Америка 2021 и Финалисима 2022.

Иначе срещата между Бразилия и Аржентина бе помрачена от батални сцени на трибуните (ВИДЕО).

Scaloni asked his coaching staff to take the tribute photo after the game, per @Jbruno84….



I don’t have a good feeling about this 😕 pic.twitter.com/cFEiFCf3UF