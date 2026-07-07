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Двукратен световен шампион с Бразилия защити Карлето: Трябва да вярваме, че той е човекът, който ще ни помогне да спечелим отново титлата!

07 юли 2026, 11:53 часа 601 прочитания 0 коментара

Раната на националния отбор на Бразилия от Световното първенство по футбол отново е отворена и за легендата Кафу лекът няма да се намери само в тактиката, системите или поредното търсене на изкупителни жертви. Може да започне с нещо далеч по-просто – да се позволи на децата да ритат топката, без да усещат тежестта на нацията върху раменете си, пише агенция „Ройтерс“.

Ден след загубата на Бразилия с 1:2 от Норвегия на осминафиналите, капитанът на бразилския отбор, спечелил Световното първенство през 2002 година, заяви, че страната трябва да се довери на треньора Карло Анчелоти за следващите години. Очакването за шеста титла сега ще се проточи до поне 28 години.

„Това е началото на нов цикъл и ново поколение“

Кафу, който беше част от състава от 1994-а, който сложи край на 24-годишна суша, е наясно, че сега натискът върху следващото поколение ще бъде още по-голям.

„Ако е имало натиск през 1994-а за пауза от 24 години, само си представете какво ще е през 2030-та, след 28 години“, каза той.

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56-годишният Кафу се въздържа от прибягване до хиперболи. Бразилия, смята той, си остава Бразилия, съдена по „потенциала и калибъра на бразилския футбол“, което именно е причината търпението да бъде толкова трудно и толкова необходимо.

„Не е краят на света“, коментира още той и добави: „Това е началото на нов цикъл и ново поколение, така че трябва да вярваме, че Карло Анчелоти е човекът, който ще помогне на Бразилия да спечели отново титлата“.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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