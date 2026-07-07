Исторически емоции отбелязаха 15 години музика, култура и общност на A to JazZ

Забележителното 15-о юбилейно издание на A to JazZ изпрати своя емоционален финал, оставяйки София заредена с енергия за месеци напред. В рамките на четири дни Южен парк II се превърна в музикален оазис и изцяло друга вселена – пространство, което напълно откъсна многохилядната публика от градското ежедневие. Фестивалът отново постигна съвършен баланс между грандиозните концерти на главната сцена, международния културен обмен в рамките на професионалната си програма и мащабната палитра от активности в парка.

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Музикалната програма тази година поднесе истинско сетивно пътешествие с артисти от цял свят. Изпълненията на велките Miles Electric Band, абсолютната легенда Dee Dee Bridgewater и стихията на модерния джаз Nate Smith оставиха публиката без дъх със своята изключителна импровизация и сценично присъствие. На главната сцена триумфираха международни и български имена като Hania Derej Trio, Tomoki Sanders, Sorvina, The Simon Grey Collective, Георги Корназов, Емил Тасев и Виктория Кирилова.

Сърцатата българска общност напълно елиминира бариерата между изпълнител и публика, раждайки моменти, които ще се помнят дълго – певицата Sorvina слезе от сцената директно сред хилядите фенове, Dee Dee Bridgewater трогна всички с емоционално акапелно изпълнение на "Amazing Grace" на финала, а Nate Smith изненада почитателите си с неочакван соло бис под бурните овации. Изключителен интерес предизвика и обновеният формат на Нощната сцена в Топлоцентрала, където безкомпромисните концерти на ЕVDN, Станислав Арабаджиев квартет и R.S. Riverman Group плавно прераснаха в легендарните джем сешъни до зори в комбинация с клубни диджей сетове и много танци.

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Професионалният фокус не остана на заден план, благодарение на форума Music Talks, където в центъра бяхаа икономическото и социално въздействие на фестивалите, износът на музика и културата като стратегия за градско развитие. Събитието се превърна в изключително емоционално преживяване с появата на самата Dee Dee Bridgewater, която развълнува аудиторията с личната си мисия да развива и подкрепя дамската фигура в джаза и да разбива стереотипите за възраст на сцената. През фестивалния уикенд десетки се включиха и в допълнителните активности по време на фестивала, които чрез спорт на открито и детски музикални работилници допринесоха за пълноценно преживяване с фокус към активния и здравословен начин на живот и възпитаването на любов към изкуството и музиката сред най-малките.

Фестивалът за поредна година се доказа като жива екосистема от споделени ценности, мотивирайки десетките хиляди посетители да се придвижват екологично, забавляват отговорно и кажат "не" на пластмасата. Най-новото постижение - фестивалът да бъде захранен с екологична енергия, спести 15 тона въглеродни емисии на София, а мащабното разделно събиране и ежегодното пълно почистване на парка ще оставят дългогодишния дом на фестивала в безупречно състояние.

Юбилейното издание написа нова глава в историята на културния календар на града и отново превърна София в едно голямо сплотено семейство. A to JazZ ще остане феноменът, който всяка година напомня, че културата е необятна сила, която води до прогрес, възпитава поколения и гради общество, което може да живее по-красиво, по-чисто и по-свързано със света и помежду си.

A to JazZ се организира с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Култура" и Министерство на културата.