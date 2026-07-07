"Договорки на тъмно": ГЕРБ скочи на Радев заради замразения договор с "Боташ"

Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на енергетиката Теменужка Петкова разкритикува подписания протокол за замразяване на договора между "Булгаргаз" и турската компания "Боташ" за 15 месеца, като заяви, че обществото отново не знае какви договорености стоят зад решението. Протоколът беше подписан след срещата между министър-председателя Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара и предвижда през следващите 15 месеца България да плаща само за реално използвания капацитет по договора.

"Отново сме свидетели на това как се постигат някакви договорки на тъмно, всъщност, както беше подписан и договорът с "Боташ", коментира Петкова пред журналисти в парламента. Още: Какво е обещано на Турция срещу замразяването на договора с "Боташ", пита Мирчев

Според нея до съвсем скоро управляващите са представяли споразумението като изключително изгодно за България.

"Довчера се разпространяваше една мантра колко изгоден е този договор и сега не знаят да се радват или да страдат. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца. И забележете - срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на местните избори", заяви Петкова.

Бившият енергиен министър постави и въпроса какво ще се случи след изтичането на периода на замразяване. По думите ѝ не е ясно дали натрупаните до момента задължения ще останат, ще бъдат опростени или ще бъдат уредени по друг начин. Още: Турция няма да се съгласи на пълно прекратяване на договора с "Боташ"?

"Ако на 16-ия месец той бъде размразен, какво ще се случва с натрупаните задължения към настоящия момент? Някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин? Всъщност не знаем за сметка на какво е това замразяване на договора за 15 месеца, какво се договаря, какво са коментирали двете страни", каза Петкова.

Тя настоя управляващите да дадат публични обяснения за постигнатите договорености.

На въпрос какво България е предложила в замяна на замразяването на договора, Петкова отговори, че не разполага с такава информация. Още: След среща между Радев и Ердоган: Договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца

"На тези въпроси трябва да отговори премиерът Радев и колегите, които са били с него. Най-вече енергийният министър трябва да даде отговори, тъй като тя обясняваше, че се водят преговори, в рамките на два месеца те ще бъдат приключени и ще бъде предоговорен договорът с "Боташ". Очевидно не е толкова лесно да бъде предоговорен такъв договор", коментира Теменужка Петкова.