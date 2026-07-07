След изтичането на мандата: София с нов временен главен архитект

Архитекст Татяна Герганова е назначена за временно изпълняваща длъжността главен архитект на Столична община. Това става със заповед на кмета на София Васил Терзиев след изтичането на шестмесечния срок, в който архитект Боян Недев изпълняваше временно длъжността. Съгласно заповедта, арх. Герганова ще изпълнява длъжността по вътрешно съвместителство до назначаването на служител на незаетата длъжност след провеждане на конкурс, но за срок не по-дълъг от шест месеца, считано от 7 юли тази година.

Коя е Татяна Герганова?

Архитект Татяна Герганова има над 35 години професионален опит в системата на Столична община. Професионалният ѝ път преминава през всички основни звена на направление „Архитектура и градоустройство“, а през последните години заема длъжността главен експерт в отдел „Съгласуване на проекти“ към направление „Градско планиране и развитие“.

С назначаването на арх. Герганова се гарантира непрекъсваемостта в работата на администрацията и изпълнението на законовите правомощия на главния архитект до приключването на конкурсната процедура.

Столична община подготвя обявяването на конкурс за главен архитект по реда, предвиден в действащото законодателство и в духа на проведената в началото на годината административна реформа.