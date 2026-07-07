Грозен скандал на Мондиала: Килиан Мбапе е заплашен със съд

Напрежението след осминафиналния двубой между Франция и Парагвай на Световното първенство прерасна в сериозен публичен скандал между капитана на “петлите” Килиан Мбапе и парагвайския сенатор Селест Амарила. След минималната победа на Франция с 1:0 Амарила публикува остро послание в социалните мрежи, насочено към звездата на французите.

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„Арогантният камерунец, който се преструва на французин, дори не се е научил да пише. Жалко е, че никой не го е ударил след мача“.

„Вие сте отвратителна жена, недостойна за позицията си. Заради вашия расизъм светът вече е забравил усилията, които вашите играчи положиха на Световното първенство“, отвърна капитанът на Франция.

Впоследствие Амарила изтри публикацията си, но вместо да сложи край на спора, поиска публично извинение от Мбапе. Парагвайският сенатор заяви, че ако такова не последва, ще предприеме съдебни действия срещу френската звезда, като се позовава на дискриминация по полов признак.

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„Публикациите ми бяха написани в момент, когато кръвта ми кипеше, докато ви гледах как осмивате изключителни парагвайски играчи, които се бориха с вас равностойно до последния съдийски сигнал.Веднага обаче съжалих, че ви отговорих със същите обиди, които получих и аз. Осъзнавам, че показах поведение, което самата аз презирам, и затова изтрих публикацията. Разбирам, че думите ми ви обидиха, защото унижението боли.

Сега настоявам и вие да се оттеглите от думите си и да ми се извините. Няма да толерирам обидите ви. Не ме познавате. Нямате представа коя съм и нямате право да казвате, че съм отвратителна жена, недостойна за поста си.

Аз съм сенатор на парагвайския народ, избран от народа. Преди това бях член на парламента, също избран от народа. Хиляди парагвайски мъже и жени гласуваха за мен и ме смятат за свой глас. Моята основна отговорност е да говоря от името на парагвайския народ, да казвам това, което те не могат да кажат, и да защитавам страната си с живота си, ако е необходимо.

Аз представлявам моята страна, защото бях свободно избрана. Бях избрана на демократични избори, за да помагам за приемането на закони и да бъда нейният глас. Нямате представа какво означава да бъдеш избран да защитаваш страната си и да представляваш нейния народ.

Кой си ти, че да ме наричаш недостоен или отвратителен, когато дори не ме познаваш? Това е крещящо насилие, основано на пола. Това е политическо насилие срещу жена, която е спечелила позицията си чрез демократичния вот на своя народ. Презираш ме заради пола ми. Обиждаш ме, защото съм жена. Нарушаваш достойнството ми като жена и като политически представител. Оттегли думите си, уважавай френското си гражданство и се извини. В противен случай може да заведа дело за насилие, основано на пола”, заяви Селест Амария в отворено писмо до Мбапе.

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