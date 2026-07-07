Какво е обещано на Турция срещу замразяването на договора с "Боташ", пита Мирчев

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев постави под въпрос какви ангажименти е поела България към Турция, за да бъде постигнато замразяването на договора с турската компания "Боташ". Припомняме, че след срещата между премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора за срок от 15 месеца. През този период българската страна ще заплаща единствено за реално използвания капацитет при подобрени условия.

"Успешен договор"

"Дълго време ни беше обяснявано, че "Боташ" е изключително успешен договор. Тук възникват въпроси какво е обещано на Турция, за да може един толкова изгоден договор за страната да се замрази", заяви Мирчев пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Още: Турция няма да се съгласи на пълно прекратяване на договора с "Боташ"?

По думите му турската страна не разглежда процеса като замразяване на споразумението.

"Според турското правителство договорът не е замразен, а се предоговаря", посочи той.

Мирчев отбеляза още, че преносът на природен газ през "Боташ" струва на България три пъти повече в сравнение с маршрута през Гърция. Според него именно този договор е довел до натрупването на над 1 млрд. лева задължения в "Булгаргаз", което поставя дружеството в практически фалит, при положение че споразумението е със срок от 15 години.

"Какво е обещано на Турция, за да стане това нещо? Дали е свързано с инфраструктурни проекти в България или нещо друго?", попита Мирчев. Още: Докато България трупа дълг, Турция печели стратегическо предимство: Енергиен експерт за замразяването на договора с "Боташ"

Той определи предоговарянето на договора като положителна стъпка, но подчерта, че най-важният въпрос е при какви условия ще стане това и дали новото споразумение ще бъде в интерес на България.