Отчайващата ситуация в Пари Сен Жермен изисква отчаяни мерки. В рамките на няколко седмици парижани загубиха двама от най-важните си играчи заради контузия. Става въпрос за Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Грузинецът получи травма по време на срещата с Барселона в края на октомври месец. Впоследствие се оказа, че е със скъсани връзки на дясното коляно и ще се подложи на операция, възстановяването от която вероятно ще го изкара от игра до следващата пролет.

ПСЖ може да потърси заместник на Кварацхелия и Дуе

Преди дни същата съдба сполетя Дуе, който се контузи по време на срещата с Ница и бе изнесен на носилка заради скъсани връзки на коляното. Така нападателният състав на Луис Енрике през настоящата кампания е сериозно засегнат. Това може да принуди ПСЖ да се включи в януарския трансферен пазар в търсене на подкрепления, особено ако искат да се борят за трета поредна титла в Шампионска лига. А експертът по европейски футбол Анди Брасел смята, че Маркъс Рашфорд може да е подходящият човек.

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Рашфорд се завърна в Манчестър Юнайтед, след като Барселона реши да не го привлече на постоянен договор. Той прекара миналия сезон под наем на "Камп Ноу", където се отчете с впечатляващите 14 гола и 15 асистенции. Английският национал имаше смесена роля в състава на Ханзи Флик, като беше титуляр само в 26 от 49-те си мача за испанския гранд. Рашфорд се мъчи да възпроизведе формата си от Барселона след завръщането си в Юнайтед, като не успя да допринесе за нито един гол през този сезон, преди да получи контузия в бедрото в средата на октомври.

Трудният старт и настоящата ситуация на Юнайтед може да принуди Рашфорд да търси ново предизвикателство, а ПСЖ понастоящем изглежда като идеална локация за всеки един футболист. А Брасел смята, че Рашфорд разполага точно с това, което във френската столица търсят по отношение на опит и въздействие върху играта. В предаването "Trans Euro Express" той посочи:

"Мисля, че ако ще привличат играч, би било по-разумно да вземат под наем някой с повече опит. Магнес Аклиуш и особено Мика Годс са играчи, на чието бъдеще и развитие през следващите няколко години ПСЖ залага силно. Затова са необходими по-опитни играчи, които да ги напътстват. Знам, че преди са били свързвани с Маркъс Рашфорд - първо бяха много ентусиазирани от идеята, а после се оттеглиха от нея. Това, което направи в Барселона, беше много различно от това, което направи в други клубове. Мисля, че той разбира какво е да си част от отбор със суперзвезди, да напътстваш по-младите играчи и да знаеш кога е твоят момент и кога не е."

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